Spallanzani di Roma: "Negativo il test sul cittadino irlandese" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Aggiornamento - Sono arrivati i risultati di laboratorio effettuati sul paziente irlandese arrivato allo Spallanzani di Roma in condizioni critiche. Il test per il coronavirus è risultato essere Negativo. L'uomo era sbarcato ieri da nave da una crociera che ha fatto tappa a Civitavecchia, la Msc Grandiosa, sulla quale stanno viaggiando 6000 passeggeri, 371 dei quali di nazionalità cinese. Lo stato d'emergenza è scattato ieri sera quando all'uomo era stata diagnosticata una polmonite.Spallanzani di Roma: "cittadino europeo in condizioni compromesse. test per il coronavirus in corso"Un cittadino europeo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Spallanzani di Roma. È la stessa struttura ospedaliera Romana, quella in cui da giorni sono ricoverati i due cittadini cinesi risultati positivi ai test, a rendere noto il ricovero del nuovo paziente e confermare che gli ... blogo

gualtierieurope : L'istituto #Spallanzani di Roma è riuscito a isolare il #coronavirus in tempi record: ora la comunità scientifica i… - trash_italiano : Coronavirus: *si diffonde* Spallanzani di Roma: - fanpage : Sono loro i volti delle 3 donne protagoniste della scoperta fatta all’istituto Spallanzani di Roma -