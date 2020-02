Spallanzani: "Cittadino europeo in condizioni compromesse. Test per il coronavirus in corso" (Di lunedì 3 febbraio 2020) Un Cittadino europeo si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Spallanzani di Roma. È la stessa struttura ospedaliera romana, quella in cui da giorni sono ricoverati i due cittadini cinesi risultati positivi ai Test, a rendere noto il ricovero del nuovo paziente e confermare che gli esami per verificare la possibile infezione da coronavirus sono già in corso:È ricoverato presso la struttura 1 paziente straniero, arrivato, in tarda serata di ieri, in condizioni compromesse e attualmente si trova in rianimazione. Al paziente è stato somministrato anche il Test per il nuovo coronavirus e si attendono i risultati che verranno comunicati non appena disponibili. coronavirus, isolato il virus allo Spallanzani: "Si aprono nuovi spazi per le cure" coronavirus: i medici dell'Ospedale Spallanzani di Roma sono riusciti ad ... blogo

CorriereCitta : #bolletinomedico #Coronavirus, in rianimazione un cittadino straniero - Notiziedi_it : Coronavirus, lo Spallanzani: “Cittadino romeno negativo al test, coppia cinese in discrete condizioni”… -