Sondaggi politici elettorali oggi La7: crolla il M5s, stabile la Lega (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nei Sondaggi politici elettorali di oggi 3 febbraio mandati in onda dal TgLa7 – i primi dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria – la coalizione di centrodestra si mantiene pressoché stabile, registrando tuttavia al suo interno sensibili variazioni nei singoli partiti. Per la precisione, la Lega guadagna poco meno di mezzo percentuale assestandosi al 33,3%, mentre Fratelli d’Italia perde quattro decimali arrivando a quota 10,2%. Crescita invece per Forza Italia che avanza lievemente fino al 6,3%. Altalenante la maggioranza governativa giallo-rossa, con il M5s crolla al 13,9% mentre il Pd guadagna oltre due punti e arriva al 19,7%,. In flessione infine anche Italia Viva di Matteo Renzi, che perde uno 0,5% arrivando al 4,1%. notizie

