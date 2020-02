Simona Ventura | Rai blocca la partecipazione della conduttrice al Festival di Sanremo

Sanremo 2020 - Simona Ventura boicottata : l'indiscrezione inaspettata : Qualcuno sembra aver messo freno alla partecipazione di Simona Ventura al Festival di Sanremo, e non si tratta di Amdeus...

Arianna David contro Simona Ventura e gli autori de L’Isola dei Famosi : Arianna David ieri ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico Whiteissimo di Lorenzo Amatulli di White Radio commentando la sua celebre uscita “Sono piena Maria Giovanna, sono piena!“. “Non puoi capire su Instagram mi scrivono in continuazione, quella è una mia frase! Io la dico anche ai miei figli in continuazione.” In tema di Isola dei Famosi, Arianna David ha poi commentato: “L’Isola è ...

Carmen Russo su Enzo Paolo Turchi : “Simona Ventura ci ha divisi” : Questo articolo Carmen Russo su Enzo Paolo Turchi: “Simona Ventura ci ha divisi” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carmen Russo ha parlato del suo amore con Enzo Paolo Turchi e del fatto che Simona Ventura sia stata colei che li ha divisi per la prima volta. Carmen Russo, la moglie di Enzo Paolo Turchi, è tornata a parlare del loro grande amore che li lega ormai da tantissimo tempo. Il loro legame è ...

Riccardo Fogli - gaffe sul Coronavirus da Simona Ventura : “Hai la febbre? Non è che…” : In un clima teso come quello generato dall’epidemia cinese di Coronavirus, l’umorismo nero che Riccardo Fogli ha sfoggiato nella recentissima edizione del talk Settimana Ventura non ha certo trovato l’entusiasmo che l’ospite di aspettava. Nel salotto presentato da Simona Ventura, il musicista ex Isola dei Famosi, recentemente rilanciatosi nel mondo televisivo proprio grazie al successo del reality, ha dato il meglio di ...

Settimana Ventura : Riccardo Fogli fa una gaffe imbarazzante con Simona : Riccardo Fogli, gaffe con Simona a Settimana Ventura: “Con chi…?!” Nuova puntata di Settimana Ventura con Simona Ventura e i suoi cronisti sempre pronti ad aggiornare sul calciomercato e sulle partite di campionato. Ospite di turno è stato Riccardo Fogli che ha commesso una gaffe imbarazzante con Simona Ventura poco prima di cantare una delle sue canzoni più famose (‘Malinconia’). La conduttrice ha sottolineato ...

Sanremo 2020 : ecco chi ha bloccato la presenza di Simona Ventura nel cast delle co-conduttrici : Ci sarebbe dovuta essere anche Simona Ventura nel cast delle dieci co-conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco del Festival di Sanremo, ma alla fine qualcuno ha bloccato la trattativa. A svelare questo retroscena è stato il settimanale Spy che ha fatto anche nome e cognome di chi avrebbe imposto il veto sulla Ventura: sarebbe l’ex direttrice di Rai Uno, Teresa De Santis. “Tra le dieci donne accanto ad Amadeus doveva esserci ...

Riccardo Fogli a Settimana Ventura : ospiti di Simona del 2 febbraio : Simona Ventura, ospiti e anticipazioni puntata di Settimana Ventura di domenica 2 febbraio: ospite Riccardo Fogli Nuova puntata di Settimana Ventura domani, domenica 2 febbraio 2020, come sempre a partire dalle 11.55 su Rai2, con la conduzione di Simona Ventura, che avrà come ospite Riccardo Fogli. Il cantante, nonché concorrente dell’edizione de L’Isola dei Famosi dell’anno scorso, nel salotto televisivo di Simona Ventura non ...

Carmen Russo e Enzo Paolo : “Simona Ventura è stata la prima a dividerci” : Simona Ventura, Carmen Russo svela: “E’ stata la prima a dividermi da Enzo Paolo” Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi formano sicuramente una delle coppie più amate dagli italiani. Dopo tanti anni insieme hanno dato alla luce anche una bellissima bambina, il cui nome è Maria. E sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, Carmen Russo ha rilasciato una lunga intervista per parlare della sua bellissima famiglia. Il giornalista ...

Simona Ventura condurrà l’Isola 2020? Ecco cosa ne pensa lei : Simona Ventura all’Isola 2020 potrebbe dare una sferzata d’energia a un programma che ha subito un durissimo contraccolpo di ascolti durante l’ultima edizione. Ne era sicuro Roberto D’Agostino, che però ha scatenato la reazione un po’ acida della Ventura: super Simo ha messo le cose in chiaro. L’ultima edizione de L’Isola dei Famosi è stata […] L'articolo Simona Ventura condurrà l’Isola 2020? ...

Simona Ventura all’Isola dei Famosi : “Ho altro a cui pensare” : Questo articolo Simona Ventura all’Isola dei Famosi: “Ho altro a cui pensare” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura risponde con un secco no alla richiesta di tornare al timone dell’Isola dei Famosi su canale cinque. E’ notizie degli ultimi giorni che lo scettro dell’Isola dei Famosi cambierà padrone, anzi padrona, ebbene si, è ormai ufficiale che Alessia Marcuzzi ...

Isola dei Famosi - “Simona Ventura si sente la nuova conduttrice” e lei risponde : Simona Ventura e l’Isola dei Famosi: croce e delizia. A nove anni dall’ultima conduzione non è ancora possibile parlare di cocchi e palme senza tirare in mezzo il nome della Ventura. Ma stavolta SuperSimo mette subito le cose in chiaro: “Ho altro a cui pensare”. “Ventura si sente già la nuova conduttrice” L’Isola dei Famosi, anche quest’anno e nonostante l’intossicazione da reality di Canale 5, tornerà in onda. Per la prima volta da ...

Simona Ventura nega il ritorno all’Isola dei famosi : “Lavoro in Rai - ho altro a cui pensare” : Simona Ventura smentisce l’indiscrezione di Dagospia che la voleva pronta a tornare a condurre l’Isola dei famosi, in onda sulle reti Mediaset. “Se non si fosse capito lavoro in Rai e ho altro a cui pensare” fa sapere la conduttrice in un tweet. Al timone della prossima edizione del reality non dovrebbe esserci nemmeno Alessia Marcuzzi. Al suo posto, probabilmente, arriverà Ilary Blasi.Continua a leggere

Kobe Bryant : Simona Ventura ricorda il sogno che non ha realizzato : Questo articolo Kobe Bryant: Simona Ventura ricorda il sogno che non ha realizzato è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La morte di Kobe Bryant e della figlia Gianna Maria ha scosso il mondo. Il campione viene ricordato da Simona Ventura in un post. L’eredità che lascia La scorsa domenica 26 gennaio si è purtroppo consumata una tragedia immane che ha lasciato sgomenti tutti, stiamo parlando della morte del ...

Isola dei Famosi : Simona Ventura parla dopo l’addio di Alessia Marcuzzi e chiarisce le cose : Lunedì pomeriggio Dagospia ha lanciato lo scoop dell’addio di Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi. In meno di 24 ore alcune testate hanno anche fatto il nome della possibile sostituta della Pinella, che pare sarà quasi certamente Ilary Blasi. Ieri però Alberto Dandolo ha lanciato uno dei suoi ‘Dago Flash’, citando la storia presentatrice del reality, Simona Ventura. “Dago flash. dopo l’abbandono di Alessia ...