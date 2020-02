Simona Tagli a Mattino 5 su Zequila: dovrebbe parlare anche dei corteggiatori uomini (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella puntata di Mattino 5 di oggi 3 febbraio 2020, in attesa della serata dedicata al Grande Fratello VIP si parla di quello che sta succedendo in casa ma non solo. Tra gli ospiti della puntata di oggi del programma di Federica Panicucci, c’è stata anche Simona Tagli che, come saprete, ha avuto una storia molto lunga con Antonio Zequila, una storia finita che è poi sfociata in una bella amicizia. La Tagli, da quando Zequila è al GF, ha parlato molto di questa relazione, sia da Mattino 5 che da Pomeriggio 5. E oggi ha voluto anche svelare uno scoop. Cosa molto interessante visto che tra l’altro, questa sera nella casa entrerà anche Eva Robin’s per parlare con Zequila di un loro incontro molto ravvicinato, annunciato già ieri sera a Live. Sembra proprio avvalorare questa tesi Simona Tagli che, nel salotto di Canale 5 spiega che Zequila dovrebbe iniziare a parlare ... ultimenotizieflash

