Silver economy Moreno Zani | Tendercapital “Over 65 in aumento Necessarie politiche

"L'incremento della popolazione anziana rappresenta un fenomeno significativo ed è strettamente connesso con la spesa riguardante il welfare e gli investimenti nella 'Silver economy', il cui valore in Italia è stimato intorno ai 620 miliardi di euro. Inoltre, poichè il numero degli over 65 nel mondo passerà da 703 milioni nel 2019 a 1,5 miliardi nel 2050, gli anziani rappresentano una risorsa preziosa per il Paese, e per tale ragione, l'attuale Governo dovrebbe individuare nuove misure per la long term care". Lo dichiara in una nota Moreno Zani, Presidente Tendercapital, tra i player internazionali indipendenti più attivi nel settore dell'asset management, commentando i dati emersi nel 'World Population Ageing 2019' dell'Onu. "A ottobre 2019 Tendercapital ha presentato il primo rapporto con il Censis sui buoni investimenti 'La Silver economy e le sue ...

