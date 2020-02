Shadowplay | la serie debutta al Monte-Carlo Television Festival (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il 19 giugno 2020 verranno proiettati in anteprima i primi due episodi della serie Shadowplay alla presenza del Principe Alberto II di Monaco Il prodotto è una serie limitata sull’inizio, in sordina, della Guerra Fredda. Recita nel programma come protagonista, Taylor Kitsch. La proiezione del programma sarà fatta in anteprima in occasione del 60° anniversario … L'articolo Shadowplay la serie debutta al Monte-Carlo Television Festival proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Shadowplay serie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Shadowplay serie