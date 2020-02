Sergio Mattarella, i primi cinque anni del presidente arbitro. Da Gentiloni ai governi Conte, senza mai perdere la bussola del parlamentarismo (Di lunedì 3 febbraio 2020) Era il 3 febbraio di un lustro fa, il 2015, quando dinnanzi al Parlamento in seduta comune, Sergio Mattarella nel suo discorso d’insediamento da capo dello Stato delineò la figura dell’arbitro, non del notaio, come centrale nel suo settennato al Quirinale. Una definizione che segnava la rottura totale con la “monarchia” del suo predecessore interventista, il post-comunista Giorgio Napolitano, durata eccezionalmente nove anni e passata per due voti dei grandi elettori, nel 2006 e nel 2013. Disse Mattarella, all’epoca settantatreenne giudice costituzionale e già ministro nonché vicepremier della sinistra democristiana: “Nel linguaggio corrente si è soliti tradurre il compito del capo dello Stato nel ruolo di un arbitro. All’arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L’arbitro deve essere e sarà imparziale. I giocatori lo aiutino con la loro correttezza”. Di ... ilfattoquotidiano

ItalianAirForce : #AccaddeOggi 5 anni fa il sorvolo delle #FrecceTricolori sul Quirinale in occasione dell'insediamento del President… - Raiofficialnews : In occasione della #GiornataDellaMemoria, in diretta dal @Quirinale, il discorso del Presidente della Repubblica, S… - Fredericknapoli : Sergio Mattarella: Foreste italiane: un patrimonio inestimabile sotto attacco - Firma la petizione! -