Serena Enardu e Pago notte hot al Grande Fratello Vip, ma lui pone un freno all’entusiasmo: ecco perché (Di lunedì 3 febbraio 2020) Serena Enardu e Pago sembrano aver fatto pace nella casa del Grande Fratello Vip. La coppia, che si era allontanata dopo la fine di Temptation Island Vip si è riavvicinata dopo le dichiarazioni in diretta della Enardu che hanno scosso Pago, già profondamente turbato e dispiaciuto per la loro separazione. A segnare la riconciliazione è stata una nottata di fuoco. Durante Temptation Serena aveva manifestato un forte malessere, mettendo in evidenza le mancanze di Pago nel loro rapporto che, secondo lei, a lungo andare lo avevano indebolito. La sua vicinanza con il tentatore e le indecisioni avevano portato la coppia a separarsi dopo il falò, ma da allora Pago non ha mai nascosto il dolore per la scelta di Serena, ma soprattutto ha sempre ammesso di non aver mai smesso di amarla. Molti dubbi sono nati anche a Serena fino a quando non ha chiesto di entrare in casa per stare con il suo ex e ... attualitavip.myblog

UnioneSarda : Notte di passione tra #SerenaEnardu e #Pago al Grande Fratello Vip - stylesxella : RT @ShilasWords: Sono nera ragazzi, mi sono rotta il cazzo di Er Mutanda, Cucuzza, Aristide ed ora anche di Serena Enardu per come trattano… - zazoomnews : GF Vip Pago e Serena Enardu: notte di passione [VIDEO] - #Serena #Enardu: #notte #passione -