Seppellì viva la compagna incinta, nessun risarcimento alla famiglia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Rosa Scognamiglio Omicidio Jennifer Zacconi, il giudici della Corte d'Appello di Roma negano il risarcimento di 80mila euro ai familiari della vittima Il suo amante la massacrò di botte mentre era incinta al nono mese di gravidanza e poi, la Seppellì viva in una buca. Ma per i giudici della Corte d'Appello di Roma, prima sezione civile, non spetta alcun risarcimento ai parenti di Jennifer Zacconi, la 22enne ammazzata barbaramente dal compagno Lucio Niero nel 2006. La decisione dei giudici, pronunciata nella tarda mattinata di lunedì 3 febbraio 2020 all'interno delle aule del tribunale di Roma, è chiara e inoppugnabile: nessuna rifusione economica per la famiglia della vittima. Così Giusseppe Giannone e Anna Maria Giannone, rispettivamente il nonno e la mamma di Jennifer, hanno dovuto ingoiare l'ennesimo boccone amore a distanza di anni dalla tragedia. Non sarà emesso in loro ... ilgiornale

