Selvaggia Roma contro i cinesi e il Coronavirus: “Si, sono razzista” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Selvaggia Roma parla del Coronavirus e si scaglia pesantemente contro la popolazione cinese, ecco cosa ha detto su Instagram Ad attirare non poco l’attenzione del gossip nelle ultime ore Selvaggia Roma, divenuta nota in passato per aver partecipato a Temptation Island Vip insieme all’ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo. La Roma sul suo profilo Instagram ha detto la sua sul Coronavirus, argomento che sta preoccupando tutto il mondo da quando il virus ha iniziato a diffondersi. Sulle sue Instagram Stories l’influencer riferendosi alla popolazione cinese ha detto: “Si sono fatti scappare un virus creato in laboratorio, hanno scatenato un’epidemia mondiale, hanno messo in isolamento 50 milioni di persone e poi se entri in un loro negozio te inseguono tra gli scaffali perché non se fidano… Loro de noi! Vabbè”. Dopo le dure parole della Roma una ragazza cinese ha ... nonsolo.tv

