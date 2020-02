Se serve il Coronavirus per ricordare ai politici italiani che esistono gli (eccellenti) ricercatori precari (Di lunedì 3 febbraio 2020) serve il Coronavirus per ricordare ai politici che esistono ricercatori precari Francesca Colavita è la 31enne ricercatrice dello Spallanzani che ha avuto il merito, insieme ad altre colleghe e colleghi, di isolare – primi in Europa – il Coronavirus. Il suo nome e la sua storia hanno giustamente trovato spazio sulle pagine dei quotidiani nazionali e non solo, così come tra i tanti messaggi pubblicati sui social da esponenti del mondo della politica. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL Coronavirus IN ITALIA In breve tempo la sua storia di precariato è diventata virale e progressivamente – come di consueto – in molti hanno provato a cavalcare l’ondata di indignazione per il mondo della ricerca italiana storicamente mortificato dalla scarsa attenzione dei governi che nel corso degli anni si sono succeduti. Francesca Colavita, 31 anni appena compiuti, originaria di ... tpi

