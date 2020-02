Se il coronavirus raggiunge l’Africa può essere una catastrofe (Di lunedì 3 febbraio 2020) Giovedì 30 gennaio, annunciando l’emergenza sanitaria globale, il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha riconosciuto che “la più grande preoccupazione” dell’organizzazione è che l’epidemia partita dalla Cina possa raggiungere “Paesi con sistemi sanitari più deboli”. Tra questi, il continente africano preoccupa gli esperti del settore. “L’Africa è ad alto rischio per la diffusione del coronavirus“. Lo ha affermato il direttore dei Centri africani per il controllo delle malattie, John Nkengasong, precisando che nel Continente “i contatti con la Cina sono aumentati del 600% negli ultimi dieci anni”. Secondo la Società internazionale per le malattie infettive, inoltre, in Africa scarseggiano i kit per la diagnosi. Sarebbero proprio gli intensi scambi ... tpi

