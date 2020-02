Sconcerti: Nedved sbaglia. Nessuno ha discusso la Juve, ma il secondo rigore (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza il weekend di campionato. Critica la gestione di Conte nel secondo tempo, quando, scrive, ricuce “un’Inter sbagliata” che comunque lo porta alla vittoria. Non troppo buono Eriksen. “Eriksen non c’è stato, ha giocato solo palloni sicuri come un debuttante qualunque. Si poteva pretendere di più? Sì. Penso anche che Eriksen sia una mezzala di gruppo, si nota dentro la nuvola di un reparto folto non per gli spunti personali”. Molto meglio Barella, Vecino e Sensi. L’Inter, continua, è cambiata quando è entrato Brozovic, con Barella che ha ripreso il suo posto e “tutto è tornato semplice e consequenziale come sono le squadre di Conte”. Non brillante la Juve, che “è in un momento complesso, mi sembra fatichi a gestire le sostituzioni in attacco, ieri si è seccato molto anche ... ilnapolista

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sconcerti: ”Nedved ha sbagliato perché nessuno ha discusso la Juve, ma… - dicaprioprisco : Corsera - Sconcerti: 'Juve non brillante, manca leggerezza di gioco. Nedved sbaglia'invece sbaglia lei Sconcerti..… - fcin1908it : Soncerti: 'Nedved ha sbagliato: non si discute la Juve, ma il secondo rigore. È un diritto' -… -