Scissione nelle Sardine, il gruppo di Roma si dissocia da Ogongo: “Ha fatto tutto da solo” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Scissione Sardine, il gruppo di Roma si dissocia da Ogongo Le Sardine di Roma si dissociano dall’annuncio di Scissione diffuso durante la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, dal fondatore Stephen Ogongo. In un comunicato arrivato a poche ore dal post di Ogongo, le Sardine di Roma e i fondatori bolognesi, attaccati per l’incontro con Benetton e Farinetti, dichiarano che “l’attacco ai ragazzi di Bologna per la foto uscita è strumentalizzazione per scopi personali”. “Arriva alle ore 18:25 circa il post di Ogongo in cui attacca i fondatori del movimento delle Sardine, ad insaputa di tutte le persone che hanno organizzato la manifestazione di piazza San Giovanni del 14 Dicembre 2019. Arriva dopo giorni di silenzi, di mancate risposte alle mille telefonate fatte e messaggi inviati”, si legge nella nota. “Arriva in un pomeriggio di un tiepido ... tpi

therealmighe : Ci fu una scissione nelle #Sardine: non se ne accorse nessuno. - LorenzoPalladi6 : Scissione nelle Sardine: come dare prova di essere un movimento di sinistra. La scissione della sinistra è essa st… - corra_franco : RT @Patrizia_RF: “Sardine di Roma, da oggi in autonomia' “L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stat… -