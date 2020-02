Sci alpino, le convocate dell’Italia per il superG e la discesa a Garmisch. Brignone e Goggia riferimenti, c’è Bassino (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile, dopo aver affrontato le criticità meteorologiche di Sochi (Russia), volge il proprio sguardo a Garmisch (Germania), dove sono previste nel prossimo weekend una discesa e un superG, rispettivamente sabato 8 febbraio e domenica 9. Non vi sono dubbi che le attese non mancano in casa Italia, ricordando la strepitosa doppietta in superG sulle nevi russe, con Federica Brignone vittoriosa davanti a Sofia Goggia. Valdostana che, allo stato attuale delle cose, vanta la leadership in tre specialità di Cdm: superG, gigante e combinata. Per questo le possibilità di rimpinguare il già corposo bottino di vittorie e di podi c’è e sulla Kandahar le nostre portacolori cercheranno di farsi valere. Oltre alle citate Brignone e Goggia, vi saranno anche Irene Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano, Verena Gasslitter e Marta ... oasport

Fisiofficial : ECCO LE REGINE DI SOCHI! BRIGNONE E GOGGIA REALIZZANO UN'ALTRA SPLENDIDA DOPPIETTA NEL SUPERG! FANTASTICHE! ?????? ??… - Corriere : Straordinaria doppietta azzurra ???? nella Coppa del Mondo di sci alpino ??. Il superG di Rosa Khutor, sede delle prov… - _Carabinieri_ : #2febbraio, Coppa del Mondo Sci Alpino - Rosa Khutor (Russia). Nella Specialità SuperG, bellissimo trionfo della no… -