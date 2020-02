Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: la Valanga Rosa colpisce ancora. Il saluto a Peter Fill (Di lunedì 3 febbraio 2020) La Valanga Rosa non si ferma più e firma la quarta doppietta di una stagione veramente eccezionale per lo sci alpino femminile italiano. Nel super-G di Rosa Khutor Federica Brignone ha collezionato la prima vittoria in questa specialità della stagione, trionfando davanti a Sofia Goggia. L’Italia continua a dominare la classifica per nazioni ed i numeri sono eccezionali. La squadra femminile italiana di sci alpino ha già ottenuto 7 vittorie e 20 podi in Coppa del Mondo e punta ad due record: il primo quello delle 10 vittorie totali ottenuto nel 1996-1997, il secondo quello del numero di podi (25), che risale alla stagione 2016-2017. Grazie ai 100 punti guadagnati, Federica Brignone vestirà ben tre pettorali rossi. Infatti Federica è in testa alla classifica di gigante, super-G e combinata. A tutto questo bisogna aggiungere come l’azzurra sia anche al secondo posto nella ... oasport

