Savino Solutions, partnership con il Politecnico di Milano per la ricerca sulla digitalizzazione (Di lunedì 3 febbraio 2020) L’azienda salernitana Savino Solution, società accreditata AGID che fornisce consulenza e soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione a norma dei processi, ha siglato una partnership strategica con il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, grazie alla quale è entrata nel programma di ricerca dal titolo “Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce B2b”. La ricerca, che si concluderà entro l’estate, si focalizzerà su: analisi dello scenario europeo sulla diffusione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati e tra privati e pubblica amministrazione; monitoraggio dell’evoluzione normativa in materia di fatturazione elettronica, conservazione digitale, dematerializzazione documentale e digitalizzazione dei processi per comprendere il loro impatto sull’operatività aziendale; monitoraggio dell’evoluzione del Nodo Smistamento Ordini e del ... ildenaro

