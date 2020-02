Sassuolo Roma: Caputo e Djuricic creano costanti spazi tra le linee (Di lunedì 3 febbraio 2020) Caputo e Djuricic hanno fatto la differenza in Sassuolo-Roma. I loro movimenti tra le linee hanno messo in difficoltà Cristante La Roma ha sofferto tantissimi aspetti tattici al Mapei Stadium. Uno su tutti, la copertura degli spazi centrali. Con Veretout più alto che pressava in avanti, Cristante era spesso isolato in mezzo. I costanti movimenti venire incontro di Djuricic e Caputo hanno seminato il panico, col Sassuolo che aveva costantemente ricezioni tra le linee. I neroverdi riuscivano così a risalire con estrema facilità per vie interne, grazie agli spazi creati da Caputo e Djuricic. Un esempio nella slide sopra: Cristante segue Djuricic, Locatelli ha quindi tanto campo tra le linee, con nessun difensore della Roma che accorcia. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

