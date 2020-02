Sardine: strappo in movimento, ‘a Roma da oggi autonomi, con Benetton errore’ (Di lunedì 3 febbraio 2020) Roma, 3 feb. (Adnkronos) – “L’incontro che i fondatori delle Sardine hanno avuto con Luciano Benetton è stato sbagliato, inopportuno. Un errore politico ingiustificabile, ma solo l’ultimo degli errori che Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa hanno commesso nelle ultime settimane”. Lo dichiara Stephen Ogongo delle Sardine di Roma che annuncia: “Da questo momento le Sardine di Roma non fanno più riferimento ai 4 fondatori di Bologna ne’ alla struttura che stanno creando”. “Le Sardine di Roma ripartono da quei valori che hanno fatto della manifestazione di Piazza San Giovanni la più grande e la più partecipata delle Sardine: uguaglianza, libertà, giustizia sociale. Affiancarsi agli squali, o diventare come loro, non ci rafforza ma ci indebolisce, ci rende prede inconsapevoli. La pubblicazione della ... calcioweb.eu

