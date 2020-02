Sardine, Santori: “Foto con Benetton? Un’ingenuità, ma non siamo infallibili. Ora Conte ci inviti” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mattia Santori, leader delle Sardine, giudica un errore la visita alla fondazione Fabrica di Treviso, centro culturale creato da Luciano Benetton e diretto da Oliviero Toscani: "La foto con Benetton? È stata Un’ingenuità perché ha offerto un assist a tutti quelli che non vedevano l’ora di screditarci. È stato un errore, prima o poi doveva capitare. Ma anche chi ci apprezza deve capire che non siamo infallibili". fanpage

Capezzone : Dibattito Cristallo-Santori, #sardine anti e pro #Benetton, mejo delle risposte di Marx a Feuerbach. Ps Compagni,… - scarpettavenere : RT @Capezzone: Dibattito Cristallo-Santori, #sardine anti e pro #Benetton, mejo delle risposte di Marx a Feuerbach. Ps Compagni, state rid… - ItalObserver : RT @francescatotolo: Volano gli stracci, o forse infeltriti pullover della #Benetton, tra la sardina immigrazionista @JasmineCristal3 e #Ma… -