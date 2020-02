Sardine, lascia il leader romano Ogongo: “Incontro con Benetton errore politico ingiustificabile” (Di martedì 4 febbraio 2020) Il leader della fazione romana delle Sardine, Stephen Ogongo, ha lasciato il movimento in forte dissenso con coloro che hanno incontrato Benetton. ROMA – Le Sardine perdono un pezzo. Si tratta di Stephen Ogongo, numero uno del movimento nella Capitale. Ogongo: “Male incontro con Benetton” Al leader romane delle Sardine non è andato giù l’incontro con Benetton. Ogongo ha dichiarato di non far più “riferimento ai quattro fondatori di Bologna“. Il motivo della frattura è l’incontro, definito “sbagliato e inopportuno” dei ragazzi bolognesi con Luciano Benetton dopo la visita a ‘Fabrica’. “errore politico ingiustificabile, l’ultimo dei tanti commessi nelle ultime settimane da Mattia Santori, Roberto Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa“, ha scritto in una nota Ogongo. fonte foto ... newsmondo

