Sardine, il mea culpa di Mattia Santori: «La foto con i Benetton? Un errore» (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mattia Santori, il leader delle Sardine, sorridente, accanto a lui Oliviero Toscani, poco più in là Luciano Benetton (famiglia che ha in concessione Atlantia e Autostrade). Questa foto ha scatenato un acceso dibattito nei giorni scorsi, condannata anche dall’attivista delle Sardine calabresi Jasmine Cristallo. Dopo giorni di polemiche è arrivato il mea culpa di Mattia Santori. «Quella foto è stata un’ingenuità perché ha offerto un assist a tutti quelli che non vedevano l’ora di screditarci», dice il fondatore delle Sardine in un colloquio con il Corriere della Sera. «È stato un errore – ammette Santori -, ma prima o poi doveva capitare. Anche chi ci apprezza deve capire che non siamo infallibili». Poi cerca di smarcarsi: «Non ho nemmeno parlato con l’imprenditore. A tavola mi avevano riservato un posto vicino a lui, ma ho preferito rimanere ... open.online

zazoomnews : Sardine il mea culpa di Mattia Santori: «La foto con i Benetton? Un errore» - #Sardine #culpa #Mattia #Santori: - politica_satira : #Benetton ha piu' che mai bisogno delle #Sardine . Morandi tua vita mea. - sonia172505 : @a_r_t_66 @repubblica Si fra un po' diranno anche colpa delle donne colpite dalle sardine.. Fare un mea culpa? -