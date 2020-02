Sardine, il leader della scissione di Roma a TPI: “Ci sono degli squali che possono rovinare il movimento” (Di lunedì 3 febbraio 2020) scissione Sardine, Ogongo: “Gli squali possono rovinare il movimento” “Il gruppo Facebook ‘Sardine’ di Roma l’ho creato io e da lì ho cercato di coinvolgere sempre più persone. Il gruppo è cresciuto fino all’evento di piazza San Giovanni, poi però ha preso una piega che non condivido, abbiamo perso molte persone, si è utilizzato un linguaggio acceso che non mi appartiene e che non rispecchia i valori che ci avevano unito”. Lo afferma a TPI Stephen Ogongo, fondatore del gruppo Sardine di Roma che conferma la prima scissione delle Sardine. La notizia della scissione è arrivata tramite Facebook, in un post pubblicato da Ogongo nel quale vengono elencate le motivazioni che hanno portato allo strappo. “Sardine di Roma, da oggi in autonomia. Incontro con i Benetton solo l’ultimo degli errori dei fondatori bolognesi”, scrive Ogongo su ... tpi

