Santo e Onomastico del giorno 3 febbraio: Si festeggia San Biagio (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il Santo del giorno 3 febbraio è San Biagio. Nome comune in Italia che domani sarà festeggiato in molti paesi. E’ stato torturato dai romani, è morto martire. Oggi la Chiesa cattolica ricorda il vescovo e martire San Biagio vissuto intorno al terzo secolo dopo la nascita di Gesù Cristo. Sulla sua vita ci sono … L'articolo Santo e Onomastico del giorno 3 febbraio: Si festeggia San Biagio proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zazoomblog : Santo e Onomastico del giorno 1 febbraio. Santa Brigida d’Irlanda - #Santo #Onomastico #giorno #febbraio. - zazoomnews : Santo e Onomastico del giorno 1 febbraio. Santa Brigida d’Irlanda - #Santo #Onomastico #giorno #febbraio. - zazoomblog : Santo e Onomastico del giorno 1 febbraio. Santa Brigida d’Irlanda - #Santo #Onomastico #giorno #febbraio.… -