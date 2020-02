Sanremo, Amadeus sulle polemiche: «Ho la coscienza a posto». Show di Fiorello: «Cally? Viene alla cresima di mia figlia» (Di lunedì 3 febbraio 2020) La prima conferenza stampa del 70° Festival di Sanremo ancora sull’onda delle polemiche che hanno coinvolto il conduttore Amadeus, ma che ha avuto un “avvocato” d’eccezione: Fiorello. Amadeus, in vista del debutto di domani sera, da conduttore e direttore artistico, si è detto emozionato e felice «come un bambino», «perché sono da sempre un grande fan del Festival di Sanremo». «Fin da agosto mi sono detto che secondo me questo Sanremo deve essere un intreccio di emozioni che appartengono alla storia dei 69 anni del festival, al presente e possibilmente al futuro». Sanremo 2020, ha continuato, «sarà imprevedibile. Sarà imprevedibile Fiorello, che conosco da 35 anni, non so cosa farà ma questo mi piace. E poi anche Tiziano Ferro, che porterà momenti legati alle canzoni ma anche emozioni». A proposito delle polemiche che hanno preceduto il Festival, dalle ... open.online

