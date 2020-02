Sanremo, Amadeus si smarca dalle accuse: “Ho la coscienza a posto”. Il programma della prima serata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo, la conferenza stampa di Amadeus alla vigilia dell’inizio del Festival della canzone italiana: “Le accuse non mi hanno colpito, ho la coscienza a posto”. Amadeus ci mette la faccia e a poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo risponde alle accuse di chi lo ha dipinto come un maschilista e lo ha criticato per essere stato offensivo nei confronti delle donne, elogiando la loro capacità di stare un passo indietro ai grandi uomini. Un goffo tentativo di esprimere un concetto che forse voleva essere romantico ma diciamo che le parole non hanno aiutato il conduttore. E la macchina del Festival non perdona nulla. Anzi, attende al varco e punisce al minimo errore. Fa parte del gioco da sempre e i conduttori ne sono consapevoli. Fonte foto: https://www.facebook.com/RaiUfficioStampa Sanremo, Amadeus risponde alle accuse: “Non mi hanno colpito, ... newsmondo

chetempochefa : - Fabio “Chi vince Sanremo?” - Fiorello: “Secondo me vince un cantante di sinistra!” - Fabio : “Questa battuta è ci… - Fiorello : E finalmente l’ho svegliato! @SanremoRai #sanremo #Amadeus - chetempochefa : 'Io lo conosco da tanti anni, ma io non pensavo... lui non lavora, non fa niente, non prova, sta lì seduto, dice 'v… -