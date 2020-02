«Sanremo 70», la storia del Festival della musica passa (anche) dalla moda (Di lunedì 3 febbraio 2020) Inés Sastre in Giorgio Armani Greta Ferro in Giorgio ArmaniVirginia Raffaele in Philosophy di Lorenzo SerafiniMichelle Hunziker in Moschino Rocío Munoz Morales in Alberta FerrettiRocío Munoz Morales in Alberta Ferretti Rocío Munoz Morales in Alberta Ferretti Belén Rodriguez in Fausto PuglisiBelén Rodriguez in Fausto PuglisiSettanta anni di musica italiana. Sono tutti lì, racchiusi negli spazi del Forte Santa Tecla, nel cuore della città di Sanremo, in fermento per un nuovo giro di Festival. All’alba della sua settantesima edizione, l’appuntamento canoro più famoso di Italia (e non solo) viene celebrato con una mostra speciale, Sanremo 70, per rivivere a ritroso, con più di 300 elementi tra abiti, documenti, foto, filmati, testimonianze provenienti dall’Archivio di Rai Teche, l’appassionante viaggio lungo la sua storia. Sette decadi di storia, di personaggi di spicco, di gag, di ... vanityfair

matteosalvinimi : Dopo aver visto cantare donne e uomini che hanno fatto la storia musicale del nostro Paese, trovo vergognoso che a… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #31gennaio 1958 Domenico #Modugno canta #Volare (Nel blu dipinto di blu). La canzone di #Sanremo… - SanremoRai : Da oggi è disponibile “Canta Sanremo”, il filtro che vi fa salire sul palco dell’Ariston per intonare alcuni tra i… -