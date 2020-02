Sanremo 2020, tutti gli ospiti della settantesima edizione del Festival (Di lunedì 3 febbraio 2020) Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2020, e il mosaico del cast sta per venire definitivamente alla luce. Riguardo agli ospiti che calcheranno il palco dell’Ariston, il direttore artistico e conduttore del Festival Amadeus ha confermato la presenza fissa, per tutte e cinque le serate, di Tiziano Ferro (che devolverà il suo cachet a 5 associazioni benefiche) e di Fiorello. RAIPLAY Fiorello e Tiziano Ferro Gli ospiti italiani Tra gli ospiti italiani confermati ci sono anche Roberto Benigni, (6 febbraio), Massimo Ranieri (che duetterà il 6 febbraio con Tiziano Ferro e Mika) e Johnny Dorelli (venerdì 7 febbraio). E se per la prima serata Amadeus aveva annunciato la presenza di Salmo, il rapper ha successivamente dato forfait, spiegando: «Non me la sento, mi sentirei a disagio». ANSA In foto da sinistra: Roberto Benigni, Massimo Ranieri, Johnny ... open.online

