Sanremo 2020, tutte le anticipazioni sui look: ecco chi vestirà conduttrici e cantanti (Di lunedì 3 febbraio 2020) Cosa indosseranno i protagonisti di Sanremo 2020? Quale sarà lo stile dei personaggi sul palco dell'Ariston? Da Diletta Leotta a Francesca Sofia Novello, da Myss Keta ad Amadeus, dai cantanti in gara, come Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Elodie e Junior Cally, al conduttore del Dopofestival Nicola Savino, ecco tutte le anticipazioni di stile, i look e i brand che vestiranno cantanti, conduttori e ospiti di Sanremo 2020. fanpage

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta streaming ? - trash_italiano : Non dimenticate di stampare la griglia di #Sanremo2020: entrate a far parte della giuria Trash! -