Sanremo 2020, Salini chiude le polemiche: “Amadeus ha chiesto scusa, Junior Cally non si contesta” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Dopo le parole di Amadeus nei confronti di Francesca Sofia Novello, 29 deputate hanno scritto una lettera di protesta all'ad Rai Fabrizio Salini. A 48 ore dall'inizio del Festival, l'ad risponde cercando di liberare il campo dalle polemiche una volta per tutte: "Amadeus ha chiarito cosa intendeva dire" e "la Rai lavora per superare gli stereotipi di genere". Stop alle accuse anche a Junior Cally: "Il suo brano non si presta a contestazioni". tv.fanpage

