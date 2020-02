Sanremo 2020, Rula Jebreal: “Mia mamma si tolse la vita dopo un’infanzia di violenze” (Di lunedì 3 febbraio 2020) La giornalista e scrittrice Rula Jebreal è stata al centro della polemica che precede il Festival di Sanremo e sarà presente sul palco domai, prima serata martedì 4 febbraio. Fortemente voluta dal conduttore Amadeus, la sua presenza aveva fatto storcere il naso ai vertici Rai che hanno approvato purché parli di donne e non di politica. La giornalista porterà sul palco dell'Ariston un monologo sulla violenza di genere. In un'intervista esclusiva a Vanity fair, Rula Jebreal si racconta: "Parlo di fatti che conosco. È una battaglia che va combattuta, è imprescindibile. E lo devo a mia figlia". fanpage

