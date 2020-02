Sanremo 2020: regolamento, conduttori, conduttrici e news sul Festival di Amadeus (Di lunedì 3 febbraio 2020) Domani comincia la settantesima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus e in diretta su Rai Uno dal Teatro Ariston. Dai cantanti di Sanremo 2020 agli ospiti italiani e internazionali, passando per il programma delle cinque serate, il regolamento e le canzoni in gara, ecco tutto ciò che bisogna sapere sul Festival della canzone italiana che nel 2020 compie 70 anni. fanpage

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta streaming ? - Fiorello : Mollica si congeda da Sanremo: 'Sarà una festa' -