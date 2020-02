Sanremo 2020, Nuove proposte: Marco Sentieri – “Billy blu” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Pasquale Mennillo, alias Marco Sentieri, classe ’85, è un rapper romano originario di Napoli. Malgrado concorra tra le Nuove proposte ha una lunga carriera alle spalle, prima in gruppo e poi da solista. Sentieri ha infatti aperto i concerti di numerosi artisti che hanno calcato in passato il palco dell’Ariston, tra cui Rocco Hunt, Clementino, Gemelli Diversi, Moreno e il gruppo Neri per Caso. A Sanremo Marco Sentieri proporrà in gara il brano Billy blu. Il significato di “Billy blu”, spiegato da Marco Sentieri «È un brano che tratta una tematica importante: il bullismo – spiega Marco Sentieri – Parla di una storia vera, la storia di Billy, un ragazzo bullizzato a scuola, che si ritrova dopo svariati anni a dover salvare la vita al proprio bullo». Il testo di “Billy Blu” di Marco Sentieri È stato Billy, giàProprio BillyNon è ... open.online

