Sanremo 2020: Le Vibrazioni in gara con “Dov’è” (Testo) (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020: la canzone de Le Vibrazioni è “Dov’è”. Il Testo e info sulla sua partecipazione a Sanremo. Il duetto con Canova La settimana più musicale della tv sta per partire, Sanremo ormai è in dirittura d’arrivo, andrà in onda su Rai 1 dal 4 all’ 8 febbraio, in prima serata. In questa serie di articoli vi presenteremo le canzoni dei 24 cantanti in gara, e quando disponibili inseriremo anche i video delle esibizioni della prima serata di martedì 4 febbraio. In questo articolo parleremo della partecipazione di Le Vibrazioni. Clicca qui per ulteriori informazioni su Sanremo 2020 Il gruppo arriva alla kermesse per la terza volta, dopo la partecipazione nel 2005 e nel 2018, con il brano Così sbagliato. Il brano che porterà in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo si intitola “Dov’è”. Le Vibrazioni duettano con Canova ... dituttounpop

