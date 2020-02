Sanremo 2020, Le Vibrazioni ammettono: “Siamo sempre i soliti scemi” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Le Vibrazioni prima di Sanremo 2020: “Nonostante i capelli bianchi siamo ancora i soliti scemi” Dopo la partecipazione al Festival nel 2018 Le Vibrazioni tornano a Sanremo. Il gruppo, con frontman Francesco Sarcina, porterà in gara un brano dal titolo ‘Dov’è’, una riflessione sulla ricerca di una felicità che sembra non avere un luogo e per la quale non c’è altra soluzione che quella di aspettare. Intervistati da Tv Sorrisi e Canzoni, Le Vibrazioni hanno svelato un loro segreto: “Nonostante i capelli bianchi siamo sempre i soliti scemi”, ammettendo di affrontare tutto con la leggerezza e l spirito divertito e di vedere, a volte, giovani più seri e maturi di loro. Non fa eccezione questo Festival di Sanremo 2020, il terzo per la band al completo Le Vibrazioni ma il quarto per il leader, che gareggiò nel 2014 come solista, durante un periodo ... lanostratv

