Sanremo 2020, la lettera di Salini: “Amadeus ha sbagliato ma ha chiesto scusa. Il brano di Junior Cally non è contestabile” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020, la lettera dell’ad Salini L’amministratore delegato della Rai, Fabrizio Salini, ha risposto con una lettera alle proteste di una trentina di deputate Pd per le parole del conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus (che facendo riferimento a Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi aveva parlato di “capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro” in conferenza stampa). “Un errore”, legato a una “frase inappropriata” di Amadeus, che tuttavia “ha chiarito cosa intendesse dire, scusandosi con tutte le donne”, le parole dell’ad. Un episodio che non può però far dimenticare “ciò che la Rai sta facendo, al festival di Sanremo e in tutta la sua programmazione, per veicolare una corretta rappresentazione dell’immagine delle donne e della doverosa ... tpi

