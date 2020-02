Sanremo 2020, il nuovo regolamento del Festival: come funzionano le votazioni serata per serata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il regolamento del Festival di Sanremo prevede diverse novità rispetto all’edizione precedente, in particolare sul sistema di voto, che tante polemiche aveva scatenato sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni nel 2019. La 70ma edizione del Festival prevede cinque serate in diretta dall’Ariston dal 4 all’8 febbraio, ognuna con un sistema di voto diverso. La gara è divisa in due sezioni: 24 “Artisti campioni” e 8 “Nuove proposte” che dovranno esibirsi con brani inediti, fatta eccezione per la serata dei duetti e cover, eseguiti dal vivo, con l’accompagnamento musicale dell’orchestra Rai. Lo scontro élite-popolo del 2019 Nell’edizione vinta da Mahmood con Soldi, le accuse al regolamento riguardavano un eccessivo peso riservato alle giurie di qualità, introdotte per compensare il televoto, che avrebbe favorito gli artisti in gara provenienti dai vari talent show. Così andò ... open.online

