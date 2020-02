Sanremo 2020, Giordana Angi – “Come mia madre” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Il percorso sanremese della cantante italo-francese è un po’ anomalo, ma anche frutto della perseveranza e della voglia costante di rimettersi in gioco per amor di musica. Giordana Angi, infatti, è nota ai più per essersi classificata seconda (dietro Alberto Urso, anche lui in gara a Sanremo quest’anno) nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ma la cantautrice aveva già calcato il palco dell’Ariston nel 2012 nella categoria Giovani con il brano Incognita Poesia. Quest’anno la ritroviamo nella sezione Big con il brano Come mia madre, una omaggio alla madre e, più in generale, a tutte le madri. È tra le favorite del Festival, non solo per la tematica affrontata, ma anche per la forza che dovrebbe derivare dal televoto. Il testo di “Come mia madre” di Giordana Angi Dammi la borsa che è troppo pesanteNon puoi fare sempre tutto da solaChe di persone ce ... open.online

