Sanremo 2020: Gigi D’Alessio, Zucchero e Ghali ospiti del Festival (Di lunedì 3 febbraio 2020) La rosa dei nomi che saliranno sul palco dell’Ariston come ospiti d’onore durante la 70esima edizione del Festival di Sanremo si è arricchita notevolmente negli ultimi giorni. Dopo il tweet dell’Ufficio Stampa RAI che ha reso certa la partecipazione di Gianna Nannini – che aveva già presenziato come ospite nel 2018 duettando con il conduttore e direttore artistico Claudio Baglioni sulle note di Amore Bello – si è aggiunto pure il rapper Ghali, che si esibirà nella serata di venerdì 7 febbraio. Il musicista di origini tunisine, cresciuto nel quartiere periferico milanese di Baggio e considerato tra i fenomeni musicali più interessanti degli ultimi anni, porterà all’Ariston alcuni brani tratti da DNA, la sua seconda fatica discografica Album, risalente al 2017. DNA, che sarà disponibile dal prossimo 20 febbraio, è stato anticipato dal singolo Boogieman, ... dilei

