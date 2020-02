Sanremo 2020, Fiorello: "Giletti rilassati, fai sempre polemica. Questo è un Festival di canzoni: parla di canzoni" (Di lunedì 3 febbraio 2020) “Giletti ti devi rilassare, Questo è un Festival di canzoni, parlate di canzoni”. A rivolgersi al conduttore di Non è l’Arena è Fiorello, che a partire da martedì sarà protagonista di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus. Intercettato proprio dalle telecamere del programma di La7, lo showman ha voluto mandare un messaggio a Massimo Giletti.“A Giletti piace sempre a parlare di polemiche. Ne avete parlato tanto, tantissimo”, ha detto Fiorello con particolare riferimento alle puntate dedicate da Non è l’Arena alla polemica sessismo che ha coinvolto Amadeus e alla richiesta di esclusione dalla gara del rapper Junior Cally per via del testo di un suo vecchio brano.A parlare di Sanremo negli studi di Non è l’Arena erano intervenuti anche ospiti del mondo della politica e critici musicali. ... huffingtonpost

