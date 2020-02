Sanremo 2020, Fiorello: “Amadeus mi ha scelto per l’aspetto fisico. Mi ha detto: ‘Ti trovo fico. Ti voglio al mio fianco né avanti né dietro'” (Di lunedì 3 febbraio 2020) Incursione di Rosario Fiorello durante la conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del Festival di Sanremo 2020. Lo showman, amico del conduttore della kermesse, Amadeus, è intervenuto facendo sorridere il pubblico: “Io non sono un vero ospite, mi ha scelto proprio l’aspetto fisico. Mi ha detto: ‘Rosario sei migliorato. Tra tre mesi compirai 60 anni e ti trovo fico. Ti voglio al mio fianco né davanti né indietro'”. Il comico ha poi continuato ricordando che proprio nel 2020 ricorrono i 25 anni di Finalmente tu, la canzone con cui si presentò a Sanremo nel 1995: “La potrei fare con Junior Cally che tra l’altro ho invitato alla cresima di mia figlia”. L'articolo Sanremo 2020, Fiorello: “Amadeus mi ha scelto per l’aspetto fisico. Mi ha detto: ‘Ti trovo fico. Ti voglio al mio fianco né avanti né dietro'” ... ilfattoquotidiano

MarroneEmma : Manca pochissimo. Ci vediamo martedì! SANREMO 2020 ?? - Raiofficialnews : #Sanremo2020, la conferenza stampa in diretta streaming ? - trash_italiano : Non dimenticate di stampare la griglia di #Sanremo2020: entrate a far parte della giuria Trash! -