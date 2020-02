Sanremo 2020, Amadeus rivela i cantanti in gara nelle due prime serate (Di lunedì 3 febbraio 2020) Alla vigilia del Festival di Sanremo 2020 il direttore artistico e conduttore Amadeus ha finalmente svelato i nomi dei cantanti in gara per le prime due serate, il 4 e 5 febbraio, nel corso della conferenza stampa in compagnia dell’amico Fiorello. Emozionato e felice «come un bambino – ha detto Amadeus – perché sono da sempre un grande fan del Festival di Sanremo», Per il conduttore, quello di domani è un debutto assoluto, quale dice di essersi preparato «con un grande senso di responsabilità, non solo per il Festival ma anche perché è il 70mo. Fin da agosto mi sono detto che secondo me questo Sanremo deve essere un intreccio di emozioni che appartengono alla storia dei 69 anni del festival, al presente e possibilmente al futuro». Sanremo 2020, ribadisce, «sarà imprevedibile. Sarà imprevedibile Fiorello, che conosco da 35 anni, non so cosa farà ma questo mi piace. E ... open.online

