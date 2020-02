Sanremo 2020, Amadeus beccato in pigiama da Fiorello: [VIDEO] virale (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sono giorni caldissimi per il nuovo conduttore e direttore artistico di ‘Sanremo 2020’. Amadeus è pronto per l’attesissima prima puntata della 70ª edizione e con lui, il resto dello staff. Ma per rendere ancor più imprevedibile il consueto concorso canoro italiano ci pensa Fiorello. Lo showman, atteso ospite e grande amico di Amadeus ha pensato bene di dare un sonoro buongiorno come buon auspicio al presentatore del festival di Sanremo. Il VIDEO, che ha letteralmente fatto il giro del web, ha divertito soprattutto milioni di followers. Il “Fiorello show” è stato immediatamente un successo: Amadeus in pigiama non si era mai visto. Il risveglio Alle 6:42 del mattino Fiorello ha trovato la porta giusta bussando ripetutamente al direttore artistico, nonché presentatore della nuova edizione di ‘Sanremo’. Un assonnatissimo Amadeus in pigiama ha ... velvetgossip

