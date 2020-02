Sanremo 2020: Albano e Romina ospiti della prima serata (Di lunedì 3 febbraio 2020) Sanremo 2020 si prepara ufficialmente a far salire sul palco Albano e Romina Power, che saranno i super ospiti della prima serata. Albano e Romina tornano a Sanremo 2020 come ospiti della prima serata: dopo un tira e molla mediatico durato diversi giorni dunque, la storica coppia della musica italiana si ricompone e non per un medley di successi passati, o almeno non solo. Dopo 25 anni dall'ultima registrazione in duetto, domani 4 febbraio, al teatro Ariston, Albano e Romina Power saliranno sul palco del Festival di Sanremo 2020 per presentare il nuovo singolo intitolato "Raccogli l'attimo", che uscirà su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 5 febbraio 2020. L'ultima registrazione in duetto della coppia musicale più famosa e amata ... movieplayer

