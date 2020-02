Sampdoria, Gabbiadini: «Ci siamo ingolositi dopo il pareggio» – VIDEO (Di martedì 4 febbraio 2020) Manolo Gabbiadini ha parlato in zona mista dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli. Le parole dell’attaccante (-Dalla nostra inviata, Francesca Faralli) Manolo Gabbiadini ha parlato in zona mista dopo la sconfitta subita contro il Napoli a Marassi. Queste le parole dell’attaccante blucerchiato. «Dovevamo essere più cattivi e determinati nel tenere il pareggio. Potevamo fare qualcosa in più ma ci siamo troppo ingolositi e abbiamo perso. Approccio sbagliato? Hai ragione, dovremo parlarne con il mister e tra di noi facendo in modo che non capiti più» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

