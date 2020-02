Salvo Veneziano, doccia gelata per Platinette: non ci sono prove della lite a Buona Domenica (Di lunedì 3 febbraio 2020) lite Salvo Veneziano-Platinette a Buona Domenica: Barbara d’Urso ammette che non esistono prove A Live-Non è la d’Urso si è tornato a parlare della faida tra Platinette e Salvo Veneziano. L’opinionista ha attaccato di recente l’ex gieffino tirando in ballo una presunta lite avvenuta anni fa a Buona Domenica, per la quale Mauro Coruzzi avrebbe … L'articolo Salvo Veneziano, doccia gelata per Platinette: non ci sono prove della lite a Buona Domenica proviene da Gossip e Tv. gossipetv

