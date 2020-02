"Salvini sbaglia, il nazionalismo fa perdere", dice Umberto Bossi (Di lunedì 3 febbraio 2020) "La gente si chiede: la Lega fa ancora gli interessi del Nord, sì o no? Basta fare due conti. Più della metà degli elettori italiani vive sopra il Po. Se perdiamo questi, è finita". È l'analisi di Umberto Bossi, fondatore, segretario e adesso presidente onorario della Lega, a suo tempo del Nord e oggi nazionalista. E a questo proposito, Bossi - in una intervista a La Repubblica - sostiene che "con la linea nazionalista neanche in Emilia c'era da pensare di vincere". Intanto perché "Bonaccini è stato bravo ad agganciarsi per tempo al treno di Lombardia e Veneto, con il progetto del regionalismo differenziato" e poi perché "la Lega nazionalista invece gli ha concesso uno spazio che doveva essere il suo". Il fondatore della Lega Nord ritiene che "il popolo emiliano vuole raggiungere il traguardo dell'autonomia, sul modello di Zaia e Fontana" e quell'obiettivo "era la prima cosa da ... agi

