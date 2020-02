Salto in lungo durante malattia: assolta vigilessa di Imperia (Di lunedì 3 febbraio 2020) Fabrizio Tenerelli Una vigilessa del Comune di Imperia è stata assolta anche in Appello dall'accusa di truffa ai danni dello Stato, per aver partecipato ad alcuni meeting di atletica, durante la malattia. E' stata considerata la lieve entità del fatto. Era stata sorpresa a praticare atletica leggera, durante il periodo di malattia, così una vigilessa della polizia municipale di Imperia, Adriana Fausto, in servizio con il grado di sovrintendente, era finita sotto processo con l'accusa di truffa ai danni dello Stato. assolta in primo grado dal tribunale di Imperia, oggi l'assoluzione è stata confermata anche dalla Corte di Appello di Genova, alla quale si era rivolto il pubblico ministero Luca Scorza Azzarà, che aveva impugnato la sentenza. Il procuratore generale ha chiesto un anno di reclusione, ma il collegio della Terza Sezione ha confermato l'assoluzione, tenendo in ... ilgiornale

Salto lungo Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salto lungo