Rugby, Sei Nazioni 2020: i promossi e i rimandati dell’Italia dopo la sfida col Galles. Ok Cannone, ko Bellini (Di lunedì 3 febbraio 2020) È stato archiviato il primo fine settimana del Guinness Sei Nazioni 2020 e le sorprese non sono mancate. La Francia che annichilisce per un’ora la favoritissima Inghilterra, costringendola al primo ko, mentre l’Irlanda soffre più del dovuto per avere la meglio della Scozia nella sfida tra due deluse dell’ultimo Mondiale. Poche sorprese, invece, a Cardiff, dove il Galles ha battuto con un netto 42-0 l’Italia, senza neppure spingere troppo sull’acceleratore. Gli azzurri hanno mostrato tutti i limiti dell’ultimo periodo, soffrendo nei punti d’incontro, senza idee in attacco e subendo mete troppo facili. Difficile, dunque, dopo un risultato così rotondo trovare promossi e bocciati in una squadra che non ha girato a tutto tondo, dove chi si è salvato comunque ha meritato al massimo una sufficienza, mentre è difficile gettare la croce addosso ai ... oasport

